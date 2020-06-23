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Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области за 5 месяцев 2020 года проведено 23 плановые проверки в отношении учреждений, закупающих крупы для государственных нужд

За текущий период 2020 года на территории Кемеровской области проведено 23 контрольно-надзорных мероприятия в отношении муниципальных и государственных учреждений социальной сферы, образования, здравоохранения на предмет соблюдения норм действующего законодательства в области качества и безопасности крупы, закупаемой для государственных нужд. В ходе мероприятий проконтролировано 2,33 тн крупы.

По результатам проведенных проверок в 14 учреждениях выявлены нарушения обязательных требований. Основными нарушениями стали закупка круп без документов, подтверждающих безопасность и качество; закупка круп, несоответствующих требованиям нормативных документов по качеству и безопасности; хранение круп с истекшим сроком годности; хранение без маркировки.

В ходе проверок выявлено более 0,1 тн крупы, несоответствующей требованиям нормативных документов по органолептическим, физико-химическим показателям (доброкачественное ядро, мучка, сорная примесь, нешелушеные семена, запах, цвет, влажность, недодир), а также по показателям безопасности (зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов). Несоответствующие крупы были изъяты из оборота и утилизированы либо возвращены поставщику.

По итогам контрольно-надзорных мероприятий составлено 23 акта. К административной ответственности по ст. 7.18 КоАП РФ привлечено 26 должностных и юридических лиц, наложены административные штрафы, выданы предписания об устранении нарушений.

Общество
kuzbassnews.ru
23/06/2020
Общество
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