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Управлением Россельхознадзора проведен профилактический визит в отношении ООО «Колхоз имени Ильича»

28 февраля 2023 года государственным инспектором отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу проведен профилактический визит в области обеспечения качества и безопасности зерна у сельхозтоваропроизводителя Беловского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса ООО «Колхоз имени Ильича».

В ходе профилактического визита руководитель проинформирован об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности юридического лица по производству, хранению, перевозке, реализации зерна, а также к принадлежащим ему объектам контроля. Осуществлен сбор сведений, необходимых для отнесения объектов контроля к категориям риска и освещен вопрос о способах их снижения.

Проведено консультирование по вопросу применения мер административной ответственности за нарушение требований законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения качества и безопасности зерна.

Управление Россельхознадзора информирует, что при необходимости контролируемые лица могут сами подать заявку на проведение профилактического визита лично или на адрес электронной почты Управления.

Общество
kuzbassnews.ru
03/03/2023
Общество
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