По поступившей в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу заявке от хозяйствующего субъекта в рамках федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора), 23 марта 2023 года проведен профилактический визит в отношении ООО «Кузбассконсервмолоко» осуществляющий свою деятельность на территории Тяжинского района Кемеровской области-Кузбасса.

Профилактический визит проведен в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности юридического лица ООО «Кузбассконсервмолоко», в ходе которого контролируемое лицо проинформировано об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности по производству, заготовке, хранению, реализации, транспортировке и использованию подкарантинной продукции и принадлежащим ему подкарантинным объектам.

Госинспектором Управления Россельхознадзора дополнительно проведено консультирования хозяйствующего субъекта по вопросам: порядка вывоза подкарантинной продукции (деревянные щиты из пиломатериалов, используемые в жд. вагонах в качестве крепежного материала при транспортировки груза) из карантинной фитосанитарной зоны, установленные на территории Тяжинского района Кемеровской области-Кузбасса; о порядке перемещения подкарантинной продукции по территории Российской Федерации и вывоза ее из зон, свободных от карантинных объектов;

А также разъяснены требования к «Порядку немедленного извещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) об обнаружении признаков заражения и (или) засорения подкарантинной продукции, подкарантинных объектов карантинными объектами.

Профилактические визиты направлены на повышение информированности хозяйствующих субъектов о способах соблюдения обязательных требований законодательства, на стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами, а также устранение условий, причин и факторов, способных привести к их нарушению.