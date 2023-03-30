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Управлением Россельхознадзора проведен профилактический визит в сфере карантина растений в Тяжинском районе Кемеровской области-Кузбасса.

По поступившей в Управление Россельхознадзора по  Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу заявке от хозяйствующего субъекта в рамках федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора),                        23 марта 2023 года проведен профилактический визит в отношении                                            ООО «Кузбассконсервмолоко» осуществляющий свою деятельность на территории Тяжинского района Кемеровской области-Кузбасса.

Профилактический визит проведен в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности юридического лица ООО «Кузбассконсервмолоко», в ходе которого контролируемое лицо проинформировано об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности по производству, заготовке, хранению, реализации, транспортировке и использованию подкарантинной продукции и принадлежащим ему подкарантинным объектам.

Госинспектором Управления Россельхознадзора дополнительно проведено консультирования хозяйствующего субъекта по вопросам: порядка вывоза подкарантинной продукции (деревянные щиты из пиломатериалов, используемые в жд. вагонах в качестве крепежного материала  при транспортировки груза) из карантинной фитосанитарной зоны, установленные на территории Тяжинского района Кемеровской области-Кузбасса;  о порядке перемещения подкарантинной продукции по территории Российской Федерации и вывоза ее из зон, свободных от карантинных объектов;

А также разъяснены требования к «Порядку немедленного извещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)  об обнаружении признаков заражения и (или) засорения подкарантинной продукции, подкарантинных объектов карантинными объектами.

Профилактические визиты направлены на повышение информированности хозяйствующих субъектов о способах соблюдения обязательных требований законодательства, на стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами, а также устранение условий, причин и факторов, способных привести к их нарушению.

Общество
kuzbassnews.ru
30/03/2023
Общество
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