Управлением Россельхознадзора проведено совещание по вопросам формирования экспортных партий зерна урожая 2022 года

29 июля 2022 года Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу проведены совещания по вопросам формирования экспортных партий зерна урожая 2022 года.

В мероприятии приняли участие директор Кемеровского филиала ФГБУ «ЦНМВЛ», представители Минсельхозов регионов и хозяйствующие субъекты, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность по обороту зерна и зерновой продукции на территории Республик Хакасия и Тыва и Кемеровской области.

С экспортерами и сельхозпроизводителями были обсуждены вопросы экспорта зерна (требования к формированию экспортных партий, их хранению, отгрузке). Разъяснено, как посмотреть, какие требования предъявляют различные страны к экспортируемому зерну, отдельно освещены требования Китая. В процессе обсуждения рассмотрены вопросы по регистрации и работе в новых информационных системах ФГИС «Зерно» и ФГИС «Сатурн».

Директор Кемеровского филиала ФГБУ «ЦНМВЛ» рассказал о порядке проведения мониторинга зерна нового урожая и проинформировал участников совещания об оказываемых учреждением услугах.

До присутствующих лиц доведена информация о необходимости подачи заявлений на оформление фитосанитарных сертификатов, реэкспортных фитосанитарных сертификатов, карантинных сертификатов в электронном виде (через ЕПГУ, ФГИС «Аргус Фито»).

В заключении совещания сотрудники Управления ответили на вопросы участников совещания.