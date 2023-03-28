По поступившей в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу заявке от хозяйствующего субъекта в рамках федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) и федерального государственного контроля (надзора) в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений 23 марта 2023 года проведены профилактические визиты в отношении ИП Мовсесян А.А осуществляющего свою деятельность на территории Гурьевского района Кемеровской области-Кузбасса по выращиванию масличных, зерновых и зернобобовых культур.

Профилактические визиты проведены в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности Индивидуального предпринимателя Мовсесяна А.А., в ходе которых хозяйствующий субъект проинформирован об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности по производству, заготовке, хранению, реализации, транспортировке и использованию подкарантинной продукции и принадлежащим ему подкарантинным объектам.

Государственным инспектором Управления Россельхознадзора дополнительно проведено консультирование по вопросам ввоза, вывоза и перемещения по территории Российской Федерации семян сельскохозяйственных растений, в том числе генетическая программа которых изменена с использованием методов генной инженерии и которые содержат генно-инженерный материал, внесение которого не может являться результатом природных (естественных) процессов; по требованиям, предъявляемым к транспортировке и реализации семян сельскохозяйственных растений.

Профилактические визиты направлены на повышение информированности хозяйствующих субъектов о способах соблюдения обязательных требований законодательства, на стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами, а также устранение условий, причин и факторов, способных привести к их нарушению.