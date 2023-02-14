По поступившим в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу заявкам от хозяйствующих субъектов в Новокузнецком районе Кемеровской области - Кузбасса проведены профилактические визиты в рамках федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора), в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Новокузнецкий мелькомбинат» и Акционерного общества «Кузбасская птицефабрика». Профилактические визиты проведены в форме беседы по месту осуществления деятельности - в Новокузнецком районе.

Юридическим лицам разъяснены обязательные требования законодательства РФ в сфере карантина растений и в области семеноводства сельскохозяйственных растений - требования предъявляемые к их деятельности по производству, хранению, перевозке и реализации подкарантинной продукции, а так же к принадлежащим им подкарантинным объектам, которые могут являться источниками проникновения на территорию Российской Федерации и (или) распространения по ней карантинных организмов.

Также в ходе профилактических визитов проведены консультации по использованию действующих федеральных государственных информационных систем, их компонентов в области карантина растений и в отношении семян сельскохозяйственных культур.