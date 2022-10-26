Управлением Россельхознадзора проведены профилактические визиты в области семеноводства и карантина растений

С начала года в Кузбассе специалисты отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора с целью профилактики нарушений обязательных требований и рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям провели 76 профилактических визитов.

Профилактический визит: это беседа между инспектором и контролируемым лицом по месту осуществления его деятельности либо путем использования видеоконференцсвязи.

Предприятиям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся производством сельскохозяйственной продукции, разъяснены обязательные требования в сфере карантина растений и в области семеноводства сельскохозяйственных растений.

Требования предъявляемые к их деятельности по производству, хранению, перевозке и реализации подкарантинной продукции, а так же к принадлежащим им подкарантинным объектам, которые способны являться источниками проникновения на территорию Российской Федерации и (или) распространения по ней карантинных объектов.

Разъяснены вопросы приобретения и использования семенного материала, работа с «Государственным реестром селекционных достижений, допущенных к использованию», правила документирования партий семян сельскохозяйственных растений при выращивании и использовании.

Управление Россельхознадзора напоминает, что хозяйствующие субъекты желающие проведение профилактического визита в сфере карантина растений и (или) в области семеноводства сельскохозяйственных растений могут подать Заявку в отдел фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления по e-mail: karantin.kemerovo@rsn42.ru. или лично по адресу: г. Кемерово, ул. Муромцева, 2Б.