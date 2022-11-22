Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Управлением Россельхознадзора проведены профилактические визиты в сфере карантина растений, в сфере семеноводства по инициативе контролируемых лиц

По поступившим в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу заявкам от ООО «СДС», КФХ Маскаленко Е.В., ФКУ КП-2 ГУФСИН России по Кемеровской области-Кузбассу, ФКУ КП-3 ГУФСИН России по Кемеровской области-Кузбассу, ООО Чебулинское, ООО Усть-Сертинское, КФХ Куприянов А.И., ООО Мариинский элеватор» в октябре 2022 года на территории Кемеровской области-Кузбасса проведено 8 профилактических визитов в рамках федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) и федерального государственного контроля (надзора) в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, занимающимся производством сельскохозяйственной продукции, разъяснены обязательные требования в сфере карантина растений, в области семеноводства сельскохозяйственных растений, требования, предъявляемые к их деятельности по производству, хранению, перевозке и реализации подкарантинной продукции, а так же к использованию принадлежащих им подкарантинным объектам, которые способны являться источниками проникновения на территорию Российской Федерации и (или) распространения по ней карантинных объектов.

В ходе профилактических визитов также проведены консультации в области карантина растений и семеноводства.

Общество
kuzbassnews.ru
22/11/2022
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus