Управлением Россельхознадзора проведены профилактические визиты в сфере карантина растений, в сфере семеноводства по инициативе контролируемых лиц

По поступившим в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу заявкам от ООО «СДС», КФХ Маскаленко Е.В., ФКУ КП-2 ГУФСИН России по Кемеровской области-Кузбассу, ФКУ КП-3 ГУФСИН России по Кемеровской области-Кузбассу, ООО Чебулинское, ООО Усть-Сертинское, КФХ Куприянов А.И., ООО Мариинский элеватор» в октябре 2022 года на территории Кемеровской области-Кузбасса проведено 8 профилактических визитов в рамках федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) и федерального государственного контроля (надзора) в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, занимающимся производством сельскохозяйственной продукции, разъяснены обязательные требования в сфере карантина растений, в области семеноводства сельскохозяйственных растений, требования, предъявляемые к их деятельности по производству, хранению, перевозке и реализации подкарантинной продукции, а так же к использованию принадлежащих им подкарантинным объектам, которые способны являться источниками проникновения на территорию Российской Федерации и (или) распространения по ней карантинных объектов.

В ходе профилактических визитов также проведены консультации в области карантина растений и семеноводства.