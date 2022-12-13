По поступившим в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу заявкам от хозяйствующих субъектов в ноябре 2022 года в городе Кемерово Кемеровской области-Кузбасса проведены профилактические визиты в рамках федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора), в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений в отношении ООО «Раздолье», ООО «Простор», ИП Гринькова Г.Н.

Юридическим лицам и индивидуальному предпринимателю, занимающимся производством сельскохозяйственной продукции, разъяснены обязательные требования в сфере карантина растений, в области семеноводства сельскохозяйственных растений требования, предъявляемые к их деятельности по производству, хранению, перевозке и реализации подкарантинной продукции, а так же к принадлежащим им подкарантинным объектам, которые способны являться источниками проникновения на территорию Российской Федерации и (или) распространения по ней карантинных объектов.

В ходе профилактических визитов проведены консультации с разъяснением требований «Порядка реализации и транспортировки партий семян сельскохозяйственных растений», утвержденного приказом Минсельхоза России от 31.07.2020 № 443.