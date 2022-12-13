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Управлением Россельхознадзора проведены профилактические визиты в сфере карантина растений, в сфере семеноводства по инициативе контролируемых лиц.

         По поступившим в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу  заявкам от хозяйствующих субъектов в ноябре  2022 года  в городе Кемерово Кемеровской области-Кузбасса проведены профилактические визиты в рамках федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора), в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений   в отношении  ООО  «Раздолье»,  ООО «Простор»,  ИП Гринькова  Г.Н.

Юридическим лицам и индивидуальному предпринимателю, занимающимся производством сельскохозяйственной продукции, разъяснены обязательные требования в сфере карантина растений, в области семеноводства сельскохозяйственных растений требования, предъявляемые к их деятельности по производству, хранению, перевозке и реализации подкарантинной продукции, а так же к принадлежащим им подкарантинным объектам, которые способны являться источниками проникновения на территорию Российской Федерации и (или) распространения по ней карантинных объектов.

 В ходе профилактических визитов проведены консультации с  разъяснением требований «Порядка реализации и транспортировки партий семян сельскохозяйственных растений», утвержденного  приказом  Минсельхоза России от 31.07.2020 № 443.

Общество
kuzbassnews.ru
13/12/2022
Общество
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