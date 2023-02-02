По поступившим в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу заявкам от хозяйствующих субъектов в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса проведены профилактические визиты в рамках федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) и федерального государственного контроля (надзора) в области семеноводства в части касающейся семян сельскохозяйственных растений К(Ф)Х Петрова В.В., ИП Главы К(Ф)Х Шабалина А.В., ИП Главы К(Ф)Х Буланова В.Д.,

Индивидуальным предпринимателям, занимающимся производством сельскохозяйственной продукции, разъяснены обязательные требования в сфере карантина растений, в области семеноводства сельскохозяйственных растений требования, предъявляемые к их деятельности по производству, хранению, перевозке и реализации подкарантинной продукции. А так же к принадлежащим им подкарантинным объектам, которые могут являться источниками проникновения и распространения на территории Российской Федерации карантинных объектов.

В ходе профилактических визитов также проведены консультации освещающие новые нормы закона « О семеноводстве» от 30.12.2021 №454 (вступающего в силу 01.09.2023).