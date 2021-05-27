Управлением Россельхознадзора проведены публичные обсуждения результатов правоприменительной практики за I квартал 2021 года в режиме видео-конференц-связи

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу 25 мая 2021 года проведено публичное обсуждение результатов контрольно-надзорной деятельности и руководств по соблюдению обязательных требований за I квартал 2021 года. Мероприятие проведено под председательством исполняющего обязанности заместителя Руководителя Управления Владимира Иванникова.

В видеоконференции приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, общественных организаций, а также среднего и малого бизнеса Республик Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбасса.

В ходе мероприятия присутствующие заслушали доклад Владимира Иванникова о результатах правоприменительной практики Управления. Основной акцент в докладе был сделан на резком снижении количества проведённых контрольно-надзорных мероприятий.

Так, в I квартале 2021 года Управлением было проведено 25 плановых и 113 внеплановых проверок. Количество мероприятий значительно сократилось в сравнении с предыдущим годом: количество плановых проверок снизилось на 50%, внеплановых – на 33%.

По результатам контрольно-надзорных мероприятий, в том числе проведённых в рамках постоянного контроля, выявлено 390 нарушений требований законодательства Российской Федерации в закрепленной сфере деятельности.

Из 301 постановления, вынесенного в течение 1 квартала текущего года, ни одно не оспаривалось в суде. Были обжалованы лишь 2 постановления Управления, касающиеся сферы государственного ветеринарного надзора, вынесенные ещё в 2020 году. Жалоб на действия сотрудников Управления не поступало.

В Управление Россельхознадзора за анализируемый период года от граждан поступило 46 обращений по вопросам полномочий Управления. Все обращения граждан рассмотрены в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

В рамках Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за прошедший квартал Управлением проведено в общей сложности 133 проверки, в том числе 24 плановых и 109 внеплановых проверок.

По результатам рассмотрения административных материалов 66 виновных лиц привлечено к административной ответственности, в том числе 18 государственных учреждений, 43 представителя малого и среднего бизнеса и 5 должностных лиц. В 40 случаях вынесены наказания в форме предупреждений.

Наложено административных штрафов на сумму 80 тыс. руб. Постановлений о приостановлении деятельности субъектов бизнеса не выносилось.

В докладах должностных лиц профильных отделов были отражены сведения о результатах контрольно-надзорной деятельности Управления, вопросы правоприменительной практики, затрагивающие интересы предпринимателей и бизнес-сообщества в целом, а также актуальные изменения в действующем законодательстве Российской Федерации.

В частности, заместитель начальника отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Марина Язькова представила вниманию слушателей доклад об итогах работы отдела за I квартал 2021 года, после чего разъяснила порядок ввоза и посева импортных семян.

Последние изменения в ветеринарном законодательстве озвучила старший государственный инспектор отдела внутреннего госветнадзора Инна Рогальская.

Затем прозвучал доклад заместителя начальника отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Сергея Загорского о результатах деятельности отдела государственного земельного надзора за I квартал 2021 года. В ходе вступления также затронут вопрос проведения контрольно-надзорных мероприятий без взаимодействия с собственниками земельных участков.

В заключение Владимир Иванников рассказал о порядке согласования маршрутов перевозки живых животных по территории Российской Федерации в рамках осуществления госветнадзора на госгранице РФ и транспорте.

По завершении выступлений должностные лица ответили на вопросы, поступившие от участников в чат видеоконференции.