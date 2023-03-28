Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Управлением Россельхознадзора в марте 2023 года проведены профилактические визиты в сфере карантина растений и семеноводства в Тяжинском районе Кемеровской области-Кузбасса.

        По поступившим в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу заявкам от хозяйствующих субъектов, в рамках федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора), федерального государственного контроля в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений 23 марта 2023 года проведены профилактические визиты в отношении ИП Главы КФХ Росликова Станислава Анатольевича, ИП  Главы КФХ Росликова Степана Валерьевича, осуществляющие свою деятельность на территории Тяжинского района Кемеровской области-Кузбасса по выращиванию зерновых, зернобобовых, масличных  культур.

Профилактические визиты проведены в форме профилактических бесед по месту осуществления деятельности индивидуальных предпринимателей, в ходе которых хозяйствующие субъекты проинформированы об обязательных требованиях, предъявляемых к их деятельности по производству, заготовке, хранению, реализации, транспортировке и использованию подкарантинной продукции и принадлежащим ему подкарантинным объектам.

Государственным инспектором Управления дополнительно проведены консультирования о порядке немедленного извещения, в том числе в электронной форме Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору в случае обнаружения признаков заражения и (или) засорения подкарантинной продукции.

Профилактические визиты направлены на повышение информированности хозяйствующих субъектов о способах соблюдения обязательных требований законодательства, на стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами, а также устранение условий, причин и факторов, способных привести к их нарушению.

Общество
kuzbassnews.ru
28/03/2023
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus