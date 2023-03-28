По поступившим в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу заявкам от хозяйствующих субъектов, в рамках федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора), федерального государственного контроля в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений 23 марта 2023 года проведены профилактические визиты в отношении ИП Главы КФХ Росликова Станислава Анатольевича, ИП Главы КФХ Росликова Степана Валерьевича, осуществляющие свою деятельность на территории Тяжинского района Кемеровской области-Кузбасса по выращиванию зерновых, зернобобовых, масличных культур.

Профилактические визиты проведены в форме профилактических бесед по месту осуществления деятельности индивидуальных предпринимателей, в ходе которых хозяйствующие субъекты проинформированы об обязательных требованиях, предъявляемых к их деятельности по производству, заготовке, хранению, реализации, транспортировке и использованию подкарантинной продукции и принадлежащим ему подкарантинным объектам.

Государственным инспектором Управления дополнительно проведены консультирования о порядке немедленного извещения, в том числе в электронной форме Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору в случае обнаружения признаков заражения и (или) засорения подкарантинной продукции.

Профилактические визиты направлены на повышение информированности хозяйствующих субъектов о способах соблюдения обязательных требований законодательства, на стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами, а также устранение условий, причин и факторов, способных привести к их нарушению.