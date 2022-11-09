Управлением Россельхознадзора выявлено несоответствие качества лекарственных препаратов

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу информирует о том, что при проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения выявлено несоответствие установленным требованиям качества образцов следующих лекарственных препаратов:

- «Комплекс В» (серия Р-005, срок годности 06.2023) производства «Industrial Veterinaria, S.A. «INVESA» (Испания) по показателю: «Маркировка»;

- «Тим Тил-250» (серия 130, срок годности 07.2024) производства «БРОВАФАРМА» (Украина) по показателям: «Объем наполнения (Объем наполнения единицы фасовки», «рН (Водородный показатель единиц рН)», «Количественное содержание (Содержание тилозина тартрата)» и «Количественное содержание (Содержание тиамулина гидроген фумарата)»;

- «Раствор йода спиртовой 5%» (серия 60, срок годности 06.2025) производства ООО «Торговый дом «БиАгро» (Владимирская область) по показателям: «Количественное определение (Количественное определение йода)» и «Количественное определение (Количественное определение калия йодида)».

На основании пункта 7 статьи 9 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», уведомляем о приостановлении реализации указанных серий лекарственных препаратов для ветеринарного применения.