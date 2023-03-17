Управлением Россельхознадзора выявлено несоответствие качества образца лекарственного препарата

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу информирует о том, что при проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения выявлено несоответствие качества образца лекарственного препарата «Дисептол Экстра» (серия 2022112201, срок годности 21/11/2024) производства «Zhejiang Dayang Boitech Group Co., Ltd» (Китай) установленным требованиям по показателю: «Количественное содержание (Количественное содержание триметоприма лактата)».

На основании пункта 7 статьи 9 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», уведомляем о приостановлении реализации указанной серии лекарственного препарата для ветеринарного применения.

Одновременно сообщаем, что в связи с подтверждением качества лекарственного препарата «Пульмосол®» (серия 211220, срок годности 12.2023) производства ООО «НПФ ВИК» (Белгородская область) Россельхознадзором принято решение о возобновлении обращения указанной серии лекарственного препарата «Пульмосол®».