Урок города «Кемеровчане – герои Сталинградской битвы» в Кузбасскино

С 30 января по 5 февраля в рамках реализации проекта «Образование через кинематограф» для организованных групп школьников и студентов пройдут уроки города «Кемеровчане – герои Сталинградской битвы».

2 февраля 2023 года исполняется 80 лет со дня разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Это одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны. Подвиг народа, который при численном и техническом превосходстве врага смог переломить исход битвы ценой невероятных усилий и жертв.

В ходе урока разберем поэтапную хронологию боевых действий советской и немецкой армий, главное значение битвы, самые значимые операции, соотношение сил и потери сторон, а также поговорим о героях – кемеровчанах, защищавших великий город.

На уроке города будут представлены архивная кинохроника того времени, свидетельства, фото и видеосюжеты от очевидцев и историков грандиозных и грозных событий, истории конкретных людей – Кузбассовцев, которые участвовали в битве и были удостоены звания Героя Советского Союза и награждены медалью «За оборону Сталинграда». Урок завершится просмотром тематического фильма из областного фильмофонда «Кузбасскино» по желанию участников.

Уроки проводятся для организованных групп в кинозале «Кузбасскино» и образовательных учреждениях города Кемерово.

Подробности и запись на урок по телефону: 36-43-69. Возможно приобретение билетов по программе «Пушкинская карта».

Фото: Росгвардия