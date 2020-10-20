Урок города «Современный человек – человек читающий»

С 23 по 31 октября в рамках проекта «Образование через кинематограф» для обучающихся кемеровских школ в ГАУК «Кузбасскино» пройдут уроки города «Современный человек – человек читающий», посвященные Году библиотек в Кузбассе.

Современный человек- это не только модные гаджеты, а также полученные знания, ведь «Быть культурным, образованным, здоровым – это модно! Это престижно!». В книгах содержится огромный опыт и знания других людей, масса идей, методик, стратегий. Книги формируют мировоззрение — читая правильные книги, человек постепенно формирует мировоззрение, расширяет и углубляет взгляд на мир, свои убеждения. Книги развивают мышление, развивают воображение, умение мыслить и рассуждать.

В игровой форме участники лекции заглянут в «закулисье» библиотек и понятие о стандартных библиотеках отойдет на второй план, ведь цифровизация и работа с населением, современные тенденции развития библиотечной сферы – интересное направление для всех и каждого! Так же увлекательная викторина о книгах и просмотр тематических видеороликов из фильмофонда ГАУК «Кузбасскино».