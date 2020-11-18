Урок города в Кузбасскино

С 23 по 28 ноября в Кузбасскино в рамках проекта «Образование через кинематограф» для обучающихся кемеровских школ пройдут уроки города «Кемеровчане – дети войны» о судьбах кемеровчан – участниках войны, посвященные 75 – летию Победы в Великой Отечественной войне.

Своими детскими воспоминаниями поделились дети войны: член Союза художников России Г.Н. Писаревская, создатель музея механического завода Л.А. Агеева, уроженка Беловского района Н.Г. Глазырина и житель Сибири В.В. Василинко.

На тематических уроках учеников познакомят с кемеровскими детьми войны, которые в своих интервью расскажут о жизни, семье и быте в те нелегкие годы.

Запись и дополнительная информация по телефону: 36-43-69.