Урок мужества прошел в Итатской детской библиотеке

Урок мужества «Стояли со взрослыми рядом…», посвящен 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Библиотекари рассказали учащимся 6-х классов о трагических блокадных днях и героизме блокадников. Школьники узнали о том, как жили ленинградцы в осажденном фашистами городе. О тяжелейших условиях голода, холода, постоянных бомбежек, в которых люди проявляли невероятную стойкость, мужество, и веру в победу.

Ребята узнали о юных защитниках города на Неве. Оказавшись в пекле страданий и невзгод, дети вели себя как настоящие герои и во всем помогали взрослым. Более 15 тысяч юных защитников города награждены медалью «За оборону Ленинграда». Детям, погибшим в блокадном Ленинграде, установлен памятник «Цветок жизни».

Ребята прочитали стихи, посвященные блокадникам, городу, героям того времени. На экране демонстрировались слайды, рассказывающие о тех трагических событиях. Также были представлены книги, посвященные этой теме. Завершился урок мужества минутой молчания.