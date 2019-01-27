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Урок мужества прошел в Итатской детской библиотеке

Урок мужества «Стояли со взрослыми рядом…», посвящен 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Библиотекари рассказали учащимся 6-х классов о трагических блокадных днях и героизме блокадников. Школьники узнали о том, как жили ленинградцы в осажденном фашистами городе. О тяжелейших условиях голода, холода, постоянных бомбежек, в которых люди проявляли невероятную стойкость, мужество, и веру в победу.
Ребята узнали о юных защитниках города на Неве. Оказавшись в пекле страданий и невзгод, дети вели себя как настоящие герои и во всем помогали взрослым. Более 15 тысяч юных защитников города награждены медалью «За оборону Ленинграда». Детям, погибшим в блокадном Ленинграде, установлен памятник «Цветок жизни».
Ребята прочитали стихи, посвященные блокадникам, городу, героям того времени. На экране демонстрировались слайды, рассказывающие о тех трагических событиях. Также были представлены книги, посвященные этой теме. Завершился урок мужества минутой молчания.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
27/01/2019
Культура
Тяжин
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