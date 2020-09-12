С 23 по 28 сентября в рамках проекта «Образование через кинематограф» для обучающихся кемеровским школ пройдут уроки города «Солдаты Второй мировой войны», о судьбах кемеровчан – участниках войны с Японией, урок, посвященный 75 – летию окончания Второй мировой войны.

Интерактивная лекция о событиях военных действий в Японии, просмотр тематических видеороликов из фильмофонда ГАУК «Кузбасскино», встреча с участником военных действий в Японии.

В завершении урока свою благодарность школьники пропишут в письмах ветеранам, подарившим мирное небо.