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Уроки города «Солдаты Второй мировой войны»

С 23 по 28 сентября в рамках проекта «Образование через кинематограф» для обучающихся кемеровским школ пройдут уроки города «Солдаты Второй мировой войны», о судьбах кемеровчан – участниках войны с Японией, урок, посвященный 75 – летию окончания Второй мировой войны.

Интерактивная лекция о событиях военных действий в Японии, просмотр тематических видеороликов из фильмофонда ГАУК «Кузбасскино», встреча с участником военных действий в Японии.

 В завершении урока свою благодарность школьники пропишут в письмах ветеранам, подарившим мирное небо.

 

Запись и дополнительная информация по телефону: 36-43-69 или на сайте www.kuzbasskino.ru

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kuzbassnews.ru
12/09/2020
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