С 23 по 28 сентября в рамках проекта «Образование через кинематограф» для обучающихся кемеровским школ пройдут уроки города «Солдаты Второй мировой войны», о судьбах кемеровчан – участниках войны с Японией, урок, посвященный 75 – летию окончания Второй мировой войны.
Интерактивная лекция о событиях военных действий в Японии, просмотр тематических видеороликов из фильмофонда ГАУК «Кузбасскино», встреча с участником военных действий в Японии.
В завершении урока свою благодарность школьники пропишут в письмах ветеранам, подарившим мирное небо.
Запись и дополнительная информация по телефону: 36-43-69 или на сайте
12/09/2020
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