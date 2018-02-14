Уроки парламентаризма в Тяжинском районе

В Листвянской и Ступишинской школах Тяжинского района прошли уроки парламентаризма.

Депутаты Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Константин Александрович Соловьев, Михаил Тимофеевич Кудринский и Оксана Васильевна Карабанова провели встречи с обучающимися Листвянской и Ступишинской школ, посвященные 75-летнему юбилею Кемеровской области и 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Ребята с интересом слушали рассказы об истории земли Кузнецкой, о важных исторических событиях и достижениях за прошедшие 75 лет. Константин Александрович Соловьев рассказал ребятам о знаменитых людях, которые внесли большой трудовой вклад в развитие Кузбасса. Также школьники узнали, как из небольшого поселка Щегловска вырос красивый современный город Кемерово – столица области, как строились заводы и шахты, открывались новые учебные заведения и школы, благоустраивались города и поселки.

С учениками Ступишинской средней школы Оксана Васильевна Карабанова провела экскурс по основным достопримечательностям Кемеровской области (7 чудес Кузбасса). Школьники активно участвовали в викторине «Кузбасс – мой край родной», за что получили сладкие призы и настольные игры. Самые активные ребята получили в подарок записные книжки.

На встрече было отмечено еще одно важное событие – 75-летие со Дня разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Ребята вспомнили одну из величайших страниц Великой Отечественной войны – великую битву на Волге, битву за Сталинград, которая стала коренным переломом в ходе Великой Отечественной войны.

Ученики и педагоги были воодушевлены рассказом Михаила Тимофеевича Кудринского о необычном способе привлечения внимания земляков к военным историческим событиям, используя элементы реконструкции военных событий в одежде, деталях быта. Это позволяет прикоснуться к прошедшей эпохе, заострить внимание на важности знания истории.