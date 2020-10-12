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Уроки пенсионной грамотности в этом году пройдут онлайн

Отделение ПФР по Кемеровской области – Кузбассу приглашает школы региона принять участие в осенней сессии проекта "Онлайн-уроки финансовой грамотности", в рамках которого специалисты Отделения проведут 4 урока для старшеклассников и студентов. Первый из них состоится завтра, 13 октября в 7:15 мск, остальные – в ноябре и декабре. Посмотреть расписание и зарегистрироваться школы могут на сайте https://dni-fg.ru/pension.

Уроки проходят в формате вебинаров в режиме «один лектор – много классов». Поэтому для подключения к занятию необходим доступ к сети Интернет, компьютер, устройства для трансляции изображения на экран (проектор, интерактивная доска и т.п.) и вывода звука. Лектор может демонстрировать презентацию, видеоролики, проводить интерактивные опросы, рассчитанные на коллективное обсуждение в классах. Школы, приславшие наиболее правильные ответы, не остаются без внимания. Слушатели также могут задавать вопросы в чате, на которые лектор отвечает в прямом эфире.

Для эффективной совместной работы класса рекомендуемая группа слушателей на одном онлайн-уроке до 30 человек. По окончании урока всем участникам после заполнения формы отзыва придет сертификат участника в электронном виде.

Организатор проекта "Онлайн-уроки финансовой грамотности"- Центральный банк Российской Федерации. Целью инициативы является формирование у старшеклассников установки грамотного финансового поведения, закрепление базовых финансовых понятий, знакомство с актуальными финансовыми продуктами и услугами, информирование о рисках.

Формат вебинаров помогает старшеклассникам из любой точки России получить равный доступ к финансовым знаниям, предоставляет возможность «живого» общения с профессионалами финансового рынка, способствует формированию принципов ответственного и грамотного подхода к принятию финансовых решений.

Общество
kuzbassnews.ru
12/10/2020
Общество
Новости Кузбасса

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