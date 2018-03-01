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Уровень безработицы в Кузбассе снизился на 1,4%

По сведениям Росстата уровень безработицы (по методологии МОТ) за год снизился на 1,4 процентного пункта и в январе 2018 года составил 5,9%.

По данным Департамента труда и занятости населения Кемеровской области, спрос на региональном рынке труда превышает предложение. Сегодня на учете в центрах занятости состоит 25 тыс. безработных. Работодателями заявлено

26,2 тыс. вакансий – это почти на 5 тыс. больше, чем год назад. Средняя заработная плата по заявленным вакансиям за год увеличилась с 22 тыс. до 24,5 тыс. рублей.

Экономика
kuzbassnews.ru
01/03/2018
Экономика
Новости Кузбасса

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