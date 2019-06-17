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Уровень подготовки практикантов растет, благодаря плотному сотрудничеству шахты «Юбилейной» с ВУЗами

Специалисты шахты «Юбилейной» (входит в Холдинг «ТопПром») отмечают, что уровень подготовки студентов-практикантов растет, благодаря взаимодействию предприятия, высших и средне-специальных образовательных учреждений.

За январь - июнь 2019 года практику на шахте Юбилейной пройдут 65 человек. Часть из них уже трудоустроена, а часть в стадии трудоустройства.  

 «Можно отметить возросший уровень подготовки студентов - практикантов. Это отмечают специалисты управления по работе с персоналом. Сейчас, ввиду более плотного сотрудничества с различными ВУЗами и ССУЗами поток студентов с подобных учебных заведений увеличился. Они обладают углубленными навыками в горном деле. В совокупности с прохождением практики на шахте Юбилейной, на современном оборудовании, они существенно повышают уровень своих компетенций», - сказала заместитель начальника управления по работе с персоналом Холдинга «ТопПром» Ксения Цыбусова.

 Цыбусова отметила, что хорошо зарекомендовавшие себя из прошедших практику на шахте «Юбилейной» в дальнейшем устраиваются на постоянную работу на это предприятие.  

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kuzbassnews.ru
17/06/2019
Образование
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