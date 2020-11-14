Уровень зарегистрированной безработицы в Тяжинском округе составляет 9,76 %

По состоянию на 8 сентября 2020 года безработица составляла – 13,21 %. Численность безработных граждан, состоящих на учете – 1051 чел. За период с 8 сентября по 10 ноября 2020 года признано безработными 377 человек.

За период с 08.09.2020 по 09.11.2020 направлены на обучение 16 человек. Из них в Тяжинский агропромышленный техникум - 7 чел. (кассир торгового зала), в ДОСААФ России Тисульского района Кемеровской области - 9 чел. (водитель автомобиля по программе переподготовки водителей транспортных средств с категории «С» на категорию «Д»).

Специалистами центра занятости населения оказаны услуги: по профессиональной ориентации – 386 чел., по психологической поддержке – 24 чел., по социальной адаптации – 38 чел.

Два выпускника образовательных организаций, состоящие на учете в качестве безработных, в целях приобретения ими опыта работы, воспользовались государственной услугой по организации стажировки и программой «Трудоустройство выпускников образовательных организаций в возрасте 18-20 лет, ищущих работу впервые». Они были трудоустроены в ИП Савицкой Е.В. по профессии (специальности) делопроизводитель, а также в Тяжинское сельское потребительское общество по профессии (специальности) бухгалтер.

В рамках программы «Содействие безработным гражданам в переезде в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости» ЦЗН трудоустроило 7 граждан. Они были трудоустроены в ООО «Лойд - Фиш» по профессии (специальности) - рабочие, занятые обработкой рыбы. По истечению договора, при предоставлении соответствующих документов, данным гражданам была оказана финансовая поддержка в виде возврата денежных средств за проезд до места работы и обратно, суточные расходы за время следования к месту работы и обратно.

Из категории граждан, испытывающих трудности в поиске работы трудоустроено 7 человек (уборщик производственных и служебных помещений). Из них в КФХ Росликов Станислав Анатольевич – 1 чел., в ООО «Нива» - 1 чел., к ИП Бабицкая Ирина Александровна – 1 чел., в ГБУЗ «Тяжинская районная больница» - 1 чел., в ЗАО «Тяжинское ДРСУ» - 1 чел., к ИП Росликов Степан Валерьевич – 2 чел.

На общественные работы трудоустроено 14 человек. Из них в ООО «РемСтройКом» - 2 чел. (подсобный рабочий, дворник), к ИП Рапана Татьяна Евгеньевна – 1 чел. (подсобный рабочий).

По реализации дополнительных мероприятий по возмещению расходов работодателю на частичную оплату труда при организации общественных работ трудоустроено 11 безработных граждан, состоящих на учёте в службе занятости населения. Из них в ООО «КЭнК» - 3 чел. (подсобный рабочий), в ООО «Автоплюс» - 4 чел. (архивариус – 1 чел., подсобный рабочий – 3 чел.), к ИП Савицкая Елена Викторовна - 4 чел. (уборщик производственных и служебных помещений – 1 чел., подсобный рабочий – 3 чел.).

По направлению «Сопровождение инвалидов-выпускников молодого возраста» трудоустроена на стажировку в ООО «Кузбассконсервмолоко» на должность бухгалтера, выпускница – инвалид молодого возраста.

Состоялось заседание комиссии по рассмотрению бизнес-планов на организацию собственного дела безработными гражданами. Защита бизнес-планов прошла успешно. Организованы собственные дела по следующим видам предпринимательской деятельности:

- «Разведение домашних животных» - 2 человека (один из которых является инвалидом);

- «Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах» - 1 человек;

- «Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания» - 1 человек.

Проведена мини-ярмарка вакансий Мариинского ГПАТП Кемеровской области. Количество участников – 9 человек (безработные граждане).

Осуществлен выезд бригады мобильного офиса центра занятости населения в поселок Итатский. Услугу по содействию в поиске подходящей работы получили 22 человека.

Осуществлен выезд бригады мобильного офиса центра занятости населения в село Тисуль. Услугу по содействию в поиске подходящей работы получили 19 человек.

Проведена мини-ярмарка вакансий ООО «Кузбасконсервмолоко» и МБДОУ «Тяжинский детский сад № 1 «Березка» для граждан с инвалидностью. В мини-ярмарке приняли участие 8 человек.

Планируется трудоустроить на общественные работы с возмещением работодателям расходов на частичную оплату труда 25 человек по профессии (специальности) подсобный рабочий.