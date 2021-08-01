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Уроженка Кузбасса Анастасия Ильянкова завоевала серебро в упражнении на брусьях на Олимпиаде

Сегодня, 1 августа, гимнастка Анастасия Ильянкова стала серебряным призером в упражнении на разновысоких брусьях и завоевала для сборной России 41-ю медаль на Олимпийских играх в Токио.

Ильянкова получила за свое выступление оценку в 14,833 балла. Золотую медаль завоевала бельгийка Нина Дерваль (15,200), третьей стала американка Суниса Ли (14,500).

Анастасия Ильянкова родилась 12 января 2001 года в Ленинск-Кузнецком районе. Воспитанница тренеров Киселевых Сергея Васильевича и Натальи Владимировны, Трофимовой Елены Александровны. С пяти лет начала заниматься спортивной гимнастикой в спортивной школе олимпийского резерва по спортивной гимнастике имени И.И. Маметьева. Мастер спорта России международного класса по спортивной гимнастике, с 2014 года является членом сборной команды России, успешно выступает на соревнованиях всероссийского и международного уровня. Победитель и призер Кубка Мира среди юниорок в Канаде.

Фото: сайт Федерации спортивной гимнастики России

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kuzbassnews.ru
01/08/2021
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