Ущерб в 20 миллионов нанесли посторонние вмешательства в работу энергосистемы Сибири и Дальнего Востока

Из-за действий сторонних лиц за первые пять месяцев этого года было зафиксировано 373 случая отключения электроэнергии на сетях компании «Россети Сибирь».

107 раз злоумышленники набрасывали посторонние предметы на линии электропередачи (ЛЭП), 54 раза провода были повреждены проезжающей крупногабаритной техникой, 28 раз причиной сбоя стали строительные или погрузочные работы в охранной зоне ЛЭП, 10 раз виновниками отключений становились «черные лесорубы». Кроме того, 12 раз электроустановки повреждались вандалами умышленно, а 106 отключений были связаны со случайным повреждением электрооборудования. Чаще всего от стороннего воздействия за пять месяцев страдали энергообъекты в Красноярском крае (78 случаев). Общий ущерб от стороннего воздействия на электроустановки по всем филиалам компании «Россети Сибирь» за пять месяцев текущего года составил 19,4 млн рублей.

В Кемеровской области в январе в районе города Березовского водитель спецтехники, нарушив все правила работы в охранной зоне ЛЭП, оставил без света две шахты и разрез, оборвав стрелой провода на линии электропередачи 35 кВ. Нижний провод обгорел и упал на землю, а водитель, опасаясь получить удар током, оставался в кабине до приезда энергетиков. В восстановлении электроснабжения были задействованы 6 человек, 3 единицы техники, 4 резервных источника питания.

Необходимо отметить, что знание правил поведения вблизи электроустановок, контроль над их соблюдением входят в систему охраны труда на каждом предприятии и в организации. Водитель обязан помнить о технике безопасности при работе вблизи ЛЭП, это входит в курс обучения.

Сотрудники «Кузбассэнерго – РЭС» регулярно проводят работу по информированию населения о правилах поведения в охранных зонах линий электропередачи, взаимодействуют в вопросах профилактики электротравматизма с ГИБДД, органами власти, руководством предприятий и организаций, а обо всех случаях повреждения линий электропередачи сторонними лицами, хищениях, повреждениях имущества энергетики сообщают в полицию. По каждому инциденту проводится разбирательство, устанавливаются виновные, высчитывается ущерб.

Несанкционированные действия в границах охранной зоны могут повлечь несчастные случаи (вплоть до летального исхода), стать причиной повреждения энергооборудования, нарушить электроснабжение потребителей, спровоцировать пожар. Компания «Россети Сибирь» напоминает: законом запрещены любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, повлечь причинение вреда жизни, здоровью людей и имуществу физических и юридических лиц, а также нанести экологический ущерб и стать причиной возникновения пожаров. Любые противоправные действия на территории охранной зоны энергообъектов влекут за собой не только административную, но и уголовную ответственность.

Также в «Россети Сибирь» действует бесплатная «горячая линия» по всем вопросам электроснабжения – 8-800-1000-380. По телефону можно проконсультироваться и по поводу получения разрешения на работу в охранной зоне ЛЭП.