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Условия перевозки домашних животных за границу.

В Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу (далее – Управление) часто обращаются граждане с просьбой разъяснить условия перевозки домашних животных за границу.

Так, недавно гражданка задала вопрос о том, как вывезти кошку в Великобританию через Узбекистан.

Для того, чтобы вывезти животное таким маршрутом Управление разъясняет, что необходимо провести следующие действия:

1) оформить на животное международный ветеринарный паспорт;

2) провести чипирование и вакцинацию животного;

3) провести анализ на наличие титра антител к бешенству по прошествии минимум 30 дней после даты вакцинации и за 3 месяца до даты вывоза;

4) обработать животное против эхинококкоза в течение периода не более 120 часов и не менее 24 часов до времени запланированного ввоза животного в Великобританию;

5) провести клинический осмотр животного и оформить ветеринарное свидетельство формы № 1 на станции по борьбе с болезнями животных в ФГИС «Меркурий» на бумажном носителе (для перемещения животного по территории стран СНГ) не ранее, чем за 5 дней до выезда;

6) оформить заявку на вывоз животного в Соединенное Королевство (Великобританию) в информационной системе eCert по ссылке https://ecert.vetrf.ru/pets/export/application/create с указанием даты и времени визита;

7) в указанную дату и время явиться в Управление (г. Кемерово, ул. Муромцева, 2Б, каб. 207; г. Новокузнецк, ул. Карбышева, 8, каб. 1) с ветеринарным паспортом на животное (с отметкой о проведении клинического осмотра) и ветеринарным свидетельством формы № 1 для оформления ветеринарного сертификата на вывоз животного в Великобританию.

Общество
kuzbassnews.ru
23/03/2023
Общество
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