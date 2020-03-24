Услуга на бумаге

Отделение ПФР по Кемеровской области предупреждает пенсионеров, что в Кузбассе вновь развернули свою деятельность коммерческие фирмы, предоставляющие гражданам услуги, которые в госучреждениях можно получить бесплатно. Наиболее активно они с помощью рекламы зазывают в свои сети жителей Новокузнецка и близлежащих городов, а также кемеровчан.

Подобные фирмы обещают, например, сомневающимся в правильности начисления пенсии, ее перерасчет, если обратившийся к ним заключит договор на оказание юридических услуг. Пенсионеров убеждают, что оплата их работы совсем небольшая – от 5 до 15 тысяч, по сравнению с тем, что обещают вернуть – десятки тысяч. Как правило, договор составлен юристами, поэтому фирмы не несут ответственности за качество своей работы, то есть услуга будет оказана только на бумаге. Гражданин начинает понимать, с кем имеет дело, уже потом, когда, заплатив деньги, не получил желаемого результата.

Сотрудники ОПФР по Кемеровской области с начала года рассмотрели более 400 таких обращений пенсионеров с просьбой увеличить размер пенсии. Отличительная особенность документов, составленных коммерсантами – однотипность: их авторы порой не удосуживаются даже заменить персональные данные предыдущего заказчика на всех страницах, часто неверно указывают адреса.

При обращении за перерасчетом каждое основание для увеличения пенсии необходимо подтвердить документально. А обращения граждан, написанные на 15 листах, содержат лишь иногда уже имеющиеся в Пенсионном фонде копии паспорта и трудовой книжки, а также найденные в интернете выдержки из закона. Таким образом, заплатив немалые деньги коммерсантам, заявители не получают желаемого результата.

Уважаемые пенсионеры! Еще раз обращаем ваше внимание на то, что консультации специалистов, подготовку и выдачу справок, документов органы Пенсионного фонда предоставляют бесплатно. Для того, чтобы пересчитать пенсию, необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР по месту жительства и написать заявление в свободной форме. Если будут необходимы какие-либо дополнительные документы для перерасчета, специалисты ПФР об этом сообщат и помогут сделать соответствующие запросы.