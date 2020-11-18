Услуги или деньги: выбор кузбассовцев

В 2021 году 81 240 федеральных льготников Кемеровской области будут получать набор социальных услуг (НСУ) в натуральном виде. Денежную форму льготы предпочли 169 902 кузбассовца.

Набор услуг в натуральном виде предусматривает предоставление лечебных препаратов, медицинских изделий, путевки на санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд к месту лечения. В денежном эквиваленте в 2020 г. НСУ представляет собой выплату в 1155,06 рублей в месяц.

Сегодня 251 142 жителя Кузбасса получают ежемесячную денежную выплату в соответствии с федеральным законодательством*. Им предоставляется право выбора – получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом допускается замена набора социальных услуг деньгами полностью либо частично.

Полным набором социальных услуг в 2021 году в Кемеровской области готовы воспользоваться 41 460 человек. Они будут получать их в натуральной форме.

Право на бесплатное лекарственное обеспечение оставили 19 624 жителя Кузбасса; 16 402 человека намерены воспользоваться санаторно-курортным лечением. 14 960 человек оставили за собой право на бесплатный проезд на транспорте к месту лечения.

Заявление о способе получения НСУ федеральные льготники подавали до 1 октября 2020 года через Личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда, в многофункциональных центрах предоставления госуслуг (МФЦ) или в клиентских службах ПФР.

Выбор на 2022 год можно будет сделать, подав заявление тем же способом до 1 октября 2021 года. Если получатель льготы захочет оставить все, как есть, то заявление можно не подавать. Форма предоставления льготы по умолчанию будет той же, что в 2021 году.

*Данная государственная социальная помощь предоставляется инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», несовершеннолетним узникам концлагерей, инвалидам, детям-инвалидам, «чернобыльцам» и приравненным к ним категориям.