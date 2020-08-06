Услуги Пенсионного фонда можно получить в МФЦ

Отделение ПФР по Кемеровской области напоминает жителям региона, что по отдельным вопросам, отнесенным к компетенции органов Пенсионного фонда, граждане могут обратиться в Многофункциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Перечень государственных услуг ПФР, которые осуществляются и в МФЦ, определен специальным межведомственным Соглашением о взаимодействии.

Сегодня подразделения МФЦ оказывают следующие государственные услуги ПФР:

- Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал

- Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала

- Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Российской Федерации

- Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) застрахованных лиц в целях реализации ими прав при формировании и инвестировании средств пенсионных накопления и принятие решений по ним

- Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе прием от зарегистрированных лиц заявлений об изменении анкетных данных, содержащихся в индивидуальном лицевом счете, или о выдаче документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета.

- Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

- Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

- Установление федеральной социальной доплаты к пенсии.

- Информирование зарегистрированных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования согласно федеральным законам «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации.

- Информирование граждан о предоставлении государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.

- Выдача гражданам справок о размере пенсии (иных выплат)

- Информирование граждан об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста

- Прием заявлений о внесении сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов».

- Представление сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счете.

Также до 1 октября 2020 года в офисах МФЦ родители и опекуны могут подать заявление о назначении дополнительных единовременных выплат на детей в связи с пандемией, осуществляемых Пенсионным фондом России.

Список услуг ПФР, предоставляемых МФЦ постоянно расширяется.

В городах и районах Кузбасса действует 34 отдела «Мои документы» уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных услуг Кузбасса. Они созданы для упрощения процедур получения гражданами и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг, сокращения сроков, а также для повышения комфортности их предоставления. Ближайший офис УМФЦ можно найти на сервисе моидокументы.рф, а также в приложении ПФР для смартфонов.