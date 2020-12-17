Услуги ПФР можно получить дистанционно

Около 60 электронных сервисов Пенсионного фонда России позволяют гражданам получать услуги ПФР дистанционно.

Отделение ПФР по Кемеровской области - Кузбассу напоминает жителям региона, что в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой прием в клиентских службах ПФР ведется только по неотложным ситуациям по предварительной записи. Поэтому рекомендуем всем гражданам и особенно людям старшего возраста дистанционно обращаться за госуслугами ПФР, чтобы реже посещать общественные места, и таким образом снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.

Сегодня обратиться практически за любой услугой ПФР можно через интернет: порядка 60 электронных сервисов позволяют получить услуги ПФР дистанционно. Сделать это можно через Личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг. Сервисы Личного кабинета охватывают большинство направлений деятельности ПФР и предоставляемых гражданам выплат, поэтому использовать его могут не только пенсионеры, но и те, кто только формируют пенсию или имеют право на другие социальные выплаты.

Пенсионеры и предпенсионеры могут через Личный кабинет подать заявление о назначении любого вида пенсии, об установлении иных выплат по линии ПФР, получить необходимые справки, в том числе, для дистанционного представления в другие организации.

Работающим гражданам доступна информация о сформированных пенсионных коэффициентах, накоплениях, стаже и отчислениях работодателей на пенсию.

Семьи, имеющие право на получение господдержки средствами материнского капитала могут через Личный кабинет подать заявление о распоряжении его средствами, узнать остаток капитала. Напомним, что обращаться за сертификатом на материнский капитал сейчас в ПФР не надо, так как специалисты ПФР оформляют данный документ по данным о рождении ребенка, полученным из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния – в проактивном режиме.

Электронный кабинет также позволяет обратиться за оформлением большинства выплат ПФР и управлять их предоставлением. Например, подать заявление о смене способа доставки пенсии или изменить форму предоставления набора социальных услуг (в натуральном виде или в денежном эквиваленте), оформить выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами, достигшими 80 лет, ребенком-инвалидом или инвалидом с детства первой группы и т.д.

Если у граждан есть вопросы относительно назначенных выплат или другие вопросы, входящие в компетенцию ПФР, их можно направить через онлайн-приемную Пенсионного фонда России.

Консультацию также можно получить по «горячим» телефонам территориальных органов ПФР региона. Их можно найти на сайте ПФР (в разделах «Контакты региона» и «Информация для жителей региона»).

Если все же необходимо посетить территориальный орган ПФР, то необходимо воспользоваться сервисом предварительной записи на сайте. Сервис также позволяет перенести время приема или отменить запись.