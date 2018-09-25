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Успех работы в безопасности

В Кузбасском филиале «МРСК Сибири» подвели итоги смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда среди структурных подразделений филиала.

В электросетевой компании конкурс проводится ежегодно в  целях снижения уровня производственного травматизма и улучшения условий труда энергетиков. Для районов электрических сетей (РЭС) филиала это отличная возможность продемонстрировать развитую корпоративную социальную ответственность, культуру безопасности и компетентность специалистов.

В этом году победители конкурса (представители Прокопьевского, Топкинского, Юргинского и Панфиловского РЭС) в качестве достойной награды получили современные автомобили УАЗ «Пикап», адаптированные к самым экстремальным условиям вождения. Ключи от новой техники водители филиала «Кузбассэнерго-РЭС» получили из рук исполняющего обязанности заместителя генерального директора – директора филиала «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» Бориса Берлина.

«Главная задача, которую ставят перед собой энергетики – обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Ее выполнение невозможно без четкого, неукоснительного соблюдения правил безопасности. Поощряя правильные приемы работы, мы формируем в каждом работнике сознательное отношение к вопросам охраны труда и производственной безопасности», - отметил Борис Берлин.

Общество
kuzbassnews.ru
25/09/2018
Общество
Новости Кузбасса
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