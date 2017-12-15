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Успеть за ближайшие 10 дней

Отделение ПФР по Кемеровской области напоминает всем участникам Программы государственного софинансирования пенсии, чтобы они в предновогодней суете не забыли сделать взнос на накопительную пенсию. Ведь только в том случае, если сумма составит более двух тысяч рублей за год, государство ее удвоит.

Средства нужно перечислить до 25 декабря 2017 г., тогда они будут зачислены и учтены корректно. В целом в программе государственного софинансирования пенсии участвуют почти 288,2 тыс. кузбассовцев. Из них за 2017 год предстоит внести необходимый для софинансирования взнос почти 4 тысячам человек.

Направлять средства на накопительную пенсию можно двумя способами: самостоятельно, перечисляя деньги в Пенсионный фонд через кредитную организацию, либо через работодателя (для граждан, которые написали на работе заявление об удержании добровольных страховых взносов из заработной платы).

Бланки платежных квитанций для перечисления взносов в рамках Программы с реквизитами региональных отделений Сбербанка можно найти на сайте Пенсионного фонда . Там же размещена подробная информация о программе.

Общество
kuzbassnews.ru
15/12/2017
Общество
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Новости Кузбасса

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