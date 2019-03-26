Установка камерных фильтр – прессов на обогатительных фабриках это следование высочайшим экологическим стандартам
Установка камерных фильтр – прессов на обогатительных фабриках Холдинга «ТопПром» это следование высочайшим экологическим стандартам, которые позволят максимально очищать используемую в цикле обогащения угля воду и тем самым снимать нагрузку на экологию.
«Это следующий шаг в экологичности производства. В камерный фильтр - пресс, размером с, например, комнату в десятки квадратных метров, поступает «сгущенная масса», которая ранее сбрасывалась в отстойники. Вода из этой массы максимально очищается и снова поступает в производственный цикл. В перспективе – фабрика не использует отстойники и тем самым снимает сильнейшую нагрузку на экологию», - сказал Генеральный директор Холдинга «ТопПром» Владимир Честнейшин.
Современный камерный фильтр-пресс используется на Центральной обогатительной фабрике «Щедрухинская» в Новокузнецке. Идут работы по установке фильтра на обогатительной фабрике «Тайбинская» в Киселевске.
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