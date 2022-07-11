Установлен 10-летний административный надзор в отношении лица, отбывшего наказание за покушение на изнасилование несовершеннолетней

В 2017 году житель Мариинска был осуждён за покушение на изнасилование несовершеннолетней к 4 годам лишения свободы с отбыванием назначенного наказания в исправительной колонии строгого режима. Также ему был назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год, которое исчисляется со дня освобождения из мест лишения свободы. И срок указанного дополнительного наказания истекает 30 июля 2022 года.

Как рассказали корреспонденту «Новости Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, Отдел МВД России по Мариинскому району обратился в суд с административным исковым заявлением к местному жителю, около года назад освобождённому из мест лишения свободы, об установлении в отношении него административного надзора сроком на 10 лет.

Одновременно с установлением административного надзора было заявлено требование установить следующие ограничения:

‒ являться два раза в месяц в орган внутренних дел для регистрации;

‒ запрет покидать место жительства или пребывания с 23:00 час. до 6:00 час.;

‒ запрет выезжать за пределы территории Мариинского муниципального округа Кузбасса;

‒ запрет посещения мест общественного питания, в которых осуществляется продажа спиртных напитков;

‒ запрет посещения мест проведения детских мероприятий и участие в этих мероприятиях;

‒ запрет пребывания в школьных и дошкольных учреждениях.

В судебном заседании осуждённый возражал против удовлетворения некоторых требований. Просил не устанавливать ему ограничение в виде запрета пребывания вне места жительства или места пребывания с 23:00 час. до 6:00 час., поскольку он собирается работать водителем на уборке зерна, а работа будет проходить также и в ночное время. Также он просил не запрещать посещение школьных и дошкольных учреждений, а также мест проведения детских мероприятий и участия в них, поскольку у него много племянников и он гуляет с ними, водит их в школу, ездит по конкурсам. Утверждал также, что вскоре у него должен родиться сын.

Рассмотрев административное дело в пределах заявленных требований, выслушав представителя административного истца, административного ответчика, а также прокурора и исследовав письменные материалы дела, суд посчитал заявленные требования подлежащими удовлетворению.

«По мнению суда, установленные административные ограничения соответствуют перечню таких ограничений, приведенному в статье 4 Федерального закона «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», могут способствовать предупреждению совершения преступлений и других правонарушений, окажут индивидуальное профилактическое воздействие в целях защиты государственных и общественных интересов, и в полной мере отвечают целям административного надзора», – говорится в решении суда.

В результате Мариинский городской суд удовлетворил административные исковые требования Отдела МВД России по Мариинскому району, и установил в отношении осуждённого административный надзор сроком на 10 лет, установив все предлагаемые административным истцом ограничения.