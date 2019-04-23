В марте 2019 года утвержден новый Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Том 1 «Сорта растений» включает перечень наименований сортов и гибридов семян сельскохозяйственных растений, которые прошли испытания на отличимость , однородность и стабильность, то есть на хозяйственную пригодность, а также на устойчивость к болезням, вредителям и погодным условиям в той или иной почвенно-климатической зоне. Во время испытаний проводилась оценка насколько сорт или гибрид урожайный, устойчивый к вредителям и болезням, выносливый к погодным условиям- лишь после этого его рекомендовали к выращиванию. В соответствии с федеральным законом «О семеноводстве» нахождение сорта в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию, дает право ввозить на территорию Российской Федерации, размножать и реализовывать в соответствующих регионах семена и посадочный материал сорта. Семенные посевы (насаждения) данных сортов подлежат апробации, на семена выдается сертификат, удостоверяющий их сортовую принадлежность, происхождение и качество. Электронная версия печатного издания Государственного реестра селекционных достижений, допущенных к использованию и электронная версия Госреестра с поисковой системой по состоянию на 14 марта 2019 года размещены на официальном сайте Госсорткомиссии РФ ( www.gossort.com )/