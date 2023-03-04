Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о гибели при пожаре 23 постояльцев приюта в Кемерово

Заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрием Демешиным утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Кемеровской области – Кузбасса. Он обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Следствием установлено, что в 2019-2022 гг. обвиняемый, будучи индивидуальным предпринимателем, организовал в одном из жилых домов в г. Кемерово приют. Гражданам оказывались услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья, поскольку в помещении не соблюдались правила пожарной безопасности.

Ночью 24 декабря 2022 года вследствие короткого замыкания электропроводки в приюте произошел пожар, охвативший весь дом. В это время в помещении находилось 28 постояльцев, 23 из них погибли, 5 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Уголовное дело будет направлено в Заводский районный суд г. Кемерово для рассмотрения по существу, сообщает управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу.

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