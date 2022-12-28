Уважаемые сельхозтоваропроизводители!

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу информирует о том, что на территории 14 округов Ставрополья выявлены факты гибели диких животных и птиц на землях сельскохозяйственного назначения.

По данным региональных управлений ветеринарии, Роспотребнадзора и Россельхознадзора в большинстве образцов паталогического материала обнаружены фосфид цинка и фосфороорганические соединения.

Обращаем внимание лиц применяемых в сельском хозяйстве пестициды и агрохимикаты на то, что безопасность применения пестицидов и агрохимикатов обеспечивается соблюдением установленных регламентов и правил применения пестицидов и агрохимикатов, исключающих их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду.

Дополнительно информируем, по результатам выборочных обследований посевов пропашных культур, проведенных в июле – начале августа текущего года, отмечено значительное повышение численности мышевидных грызунов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Что наряду с наличием обильных всходов падалицы колосовых культур позволяет прогнозировать опасность повреждения всходов озимых в осенний период 2022 года.

При таком прогнозе следовало, как можно раньше начинать проводить активные меры борьбы с грызунами на обочинах дорог, краях полей, примыкающих к лесополосам, в посевах многолетних трав и прочих станциях резервации грызунов, не допуская их расселения вглубь полей. Такие профилактические обработки позволят сэкономить денежные средства и людские ресурсы, требующиеся для их проведения, и позволят не допустить повреждение всходов озимых сельхозкультур.

На основе мониторинга составлены рекомендации по борьбе с мышевидными грызунами – в данном сезоне преобладает обыкновенная полевка, питающаяся зеленью.

Рекомендуем усилить контроль за посевами озимых культур.

При обнаружении мышевидных грызунов необходимо проводить истребительные мероприятия. При плотности заселения посевов озимых культур грызунами ниже ЭПВ (10-20 жилых нор/га) рекомендуем применение экологически безопасной зерновой приманки Бактороденцид с нормой расхода до 1-4 кг/га (5 гр/нору). Препарат рекомендуется применять при температуре воздуха от -5 до +25ºС. При численности грызунов выше ЭПВ (от 50 жилых нор/га) следует провести обработку химическими родентицидами.

ВАЖНО! Обработки проводить согласно «Государственному каталогу пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к применению на территории Российской Федерации в 2022 году» методом ручного внесения в норы.

В «Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации в 2022 году» для проведения активной борьбы с мышевидными грызунами в открытых стациях зарегистрированы около полутора десятков родентицидных препаратов. Они представляют собой готовые отравленные приманки (гранулы, твердые и мягкие брикеты и т.д.) и концентраты для приготовления приманок на какой-либо пищевой основе, в основном на зерне.

Действующие вещества этих препаратов – бродифакум и бромадиалон - антикоагулянты, то есть вещества, препятствующие свертываемости крови, одинаково опасные для всех теплокровных животных и человека.

Родентициды можно разделить на антикоагулянтные и неантикоагулянтные. Антикоагулянтные (Антимышин, ГР, Варат, Г, Килрат Супер, ГР, Клерат, Г, Курант, ГР, Бродифакум Гранд, Г, Изоцин БФК, МК, Дедмайс, ГР, Килмайс, ТБ, Морторат, Г, Раттикум, Варат, ТБ, Варат, МБ, Норат, Г, Раттидион, Г, Бром-БД) блокируют протромбиновый комплекс, что приводит к летальному исходу от кровоизлияния. Препараты этой группы обладают кумулятивностью, то есть смертельная доза может быть набрана постепенно, после нескольких кормлений. Эти препараты распадаются медленно, и запасённая в норах отравленная приманка может воздействовать на мигрантов, которые поселяются в опустевших после обработок норах. К группе неантикоагулянтных родентицидов относится фосфид цинка. Это – высокотоксичный препарат, запрещённый к применению!

Напоминаем, что химические родентициды – токсичные препараты, требующие особой осторожности в применении. Мышевидные грызуны относятся к теплокровным животным, поэтому механизмы действия химических родентицидов сходны как для грызунов, так и для других теплокровных, включая человека. Поэтому во избежание угрозы здоровью работы с приманками должны проводиться с применением средств индивидуальной защиты и под контролем специалистов агрономической службы хозяйств.

Для эффективности применения препаратов и недопущения гибели животных приманки раскладываются на полях вручную, строго в норы грызунов с применением специальных аппликаторов или мерных ложек с длинным черенком. Перед началом работ родентицидами обязательно необходимо оповестить население и контролирующие органы. Обработанные места отмечаются табличками и колышками.

Только соблюдение всех регламентов применения родентицидных препаратов и требований техники безопасности гарантирует успешную борьбу с грызунами на полях и в складских помещениях без угрозы здоровью человека и без нанесения вреда окружающей среде.