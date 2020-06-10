Уведомления о выборе электронного или бумажного формата трудовой книжки должны быть вручены до 30 июня

Всего полмесяца осталось у работодателей Кемеровской области, чтобы проинформировать своих сотрудников о праве сделать выбор в пользу ведения трудовой книжки в электронном виде, либо сохранить ее бумажную версию. Уведомления в письменной форме должны быть вручены сотрудникам до 30 июня включительно.

Переход к новому цифровому формату носит добровольный характер и осуществляется только с согласия самих работающих граждан. На данный момент ведение трудовой книжки в электронном виде выбрали более 14 тысяч жителей Кузбасса. А в целом почти 19 тысяч работодателей Кузбасса приступили к регулярному представлению сведений о трудовой деятельности в Пенсионный фонд.

Напомним, что до конца декабря 2020 года гражданину нужно будет подать работодателю заявление в произвольной форме о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной версии. Тем, кто выберет электронный формат, работодатель выдает на руки бумажную трудовую книжку с записью о подаче соответствующего заявления. Ее необходимо сохранять, поскольку она является источником сведений о трудовой деятельности до 2020 года. В электронной версии фиксируются данные начиная с 2020 года.

У граждан, которые впервые устроятся на работу с 2021 года, сведения о периодах работы будут вестись только в электронном виде.

Сведения о трудовой деятельности можно получить дистанционно через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР и на портале Госуслуг. В бумажном виде информацию вам предоставят у работодателя по последнему месту работы, в клиентской службе Пенсионного фонда или в МФЦ.