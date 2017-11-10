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Увеличился штраф водителям, не пропустивших пешеходов на «зебре»

С 10 ноября вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации, ужесточающие наказание для водителей за нарушения требований Правил дорожного движения, предписывающих уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении.

Ранее за данное нарушение было предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 1500 рублей. Теперь штраф за данное правонарушение составляет от 1 500 до 2 500  рублей.

Вынести максимальное наказание может только сотрудник ДПС, который застал водителя-нарушителя на месте. Для тех случаев, когда нарушение выявлено с помощью комплексов фотовидеофиксации нарушений штраф будет минимальным – 1 500 рублей.

Общество
kuzbassnews.ru
10/11/2017
Общество
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