Уже более 5 т свежей клубники из Киргизии ввезено в Кузбасс под контролем Россельхознадзора

13 мая 2025 года на территории Кемеровской области – Кузбасса Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора проконтролирован ввоз из Киргизии новой партии свежей клубники весом 1,7 т, увеличившей с начала сезона объем поступления до 5,2 т.

Несколько тысяч пройденных километров и сладкий, но достаточно нежный груз уже на месте. При этом для сохранности ягод во время транспортировки были созданы специальные условия. В кузове автомобиля на протяжении нескольких часов поэтапно понижали температуру воздуха до +2 градусов.

Специалисты ведомства при проведении процедуры государственного фитосанитарного контроля отмечают, что аромат ягоды чувствуется даже на расстоянии и передает колорит полей, на которых она выращивалась. Для подтверждения фитосанитарной безопасности клубника прошла исследования в Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В результате наличие всех необходимых товаросопроводительных документов на партию и отсутствие в продукции карантинных вредных организмов стали основанием для успешного оформления актов карантинного фитосанитарного контроля (надзора), дающих право на дальнейшую реализацию.