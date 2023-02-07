Ужесточена административная ответственность за нарушение установленного порядка деятельности судов

Проанализировав статистику административных правонарушений в части неисполнения распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов, законодатель убедился, что предусмотренные санкции не стимулируют участников судебных заседаний к правомерному поведению...

Субъект законодательной инициативы в пояснительной записке к законопроекту «О внесении изменений в статью 17.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» указывал, что «одним из главных условий для своевременного качественного рассмотрения дела, а также вынесения законного и обоснованного решения является обеспечение установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила».

Статистика общего количества выявленных нарушений установленных в судах правил свидетельствует о том, что количество таких правонарушений ежегодно увеличивается. Таким образом, санкции, предусмотренные соответствующей нормой Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, не стимулируют участников правоотношений к правомерному поведению в судах.

В связи с этим 7 февраля 2023 года за неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов вводятся увеличенные размеры штрафов, а также новый квалифицирующий признак, предусматривающий ответственность за повторное совершение таких правонарушений.

Так, размер административного штрафа за неисполнение законного распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила, теперь составляет от одной тысячи до трёх тысяч рублей (ранее указанный размер штрафа составлял от пятисот до одной тысячи рублей).

Новой частью 3 статьи 17.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за повторное совершение вышеуказанных административных правонарушений с наказанием в виде штрафа от трёх до пяти тысяч рублей или в виде административного ареста на срок до 15 суток.

Следует отметить, что за неисполнение законного распоряжение судьи о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила, также может быть назначен административный арест на срок до 15 суток.

Обосновывая необходимость внесённых изменений, законодатель указал, что они повлекут за собой более ответственное отношение посетителей судов к установленному порядку, а также обеспечат своевременное и качественное рассмотрение дел в судах.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев