Ужесточились требования к рыбной продукции

ФБУ «Кемеровский ЦСМ» информирует: с 1 сентября 2017 года вступает в силу самый ожидаемый для производителей рыбной продукции техрегламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции». В документе определены основные требования для бизнеса, позволяющие отследить и сделать безопасными все этапы изготовления пищевой рыбной продукции, начиная с ее вылова, производства, хранения до реализации потребителю и утилизации.
В новом документе содержится много жестких требований. Строго прописаны нормы допустимого содержания влаги в мороженой рыбе. Так, отныне масса глазури (льда) в замороженной рыбе не должна превышать 5 %, в замороженной рыбной продукции из разделанных или очищенных ракообразных - не более 7% процентов, из неразделанных ракообразных – не более 14 %. Исходя из нового «рыбного» регламента, продажа креветок будет осуществляться только в товарной упаковке. Вызвано это тем, что в процессе торговли продукт быстро окисляется, и чтобы избежать этого креветку часто чрезмерно покрывают глазурью, ведь так проще сохранить ее товарный вид. А в конечном итоге страдает покупатель, значительно переплачивая за приобретенный продукт.
Еще один важный момент — производителей обяжут осуществлять контроль за применением стимуляторов роста при выращивании рыбы
В отношении рыбы, обитающей в естественных условиях, документ определяет, что она должна быть выловлена в «безопасных районах добычи». Мониторинг безопасности будут осуществлять уполномоченные органы и размещать на официальных сайтах, чтобы в том числе и любители рыбалки знали, в каких районах можно ловить без опасности для здоровья.
Более жесткие требования устанавливаются ко всему транспорту, в которых транспортируется рыба. По оценке экспертов, сейчас с помощью рефконтейнеров, позволяющих удерживать длительное время определенную температуру внутри с Дальнего Востока перевозится только треть рыбы. Всю остальную продукцию перевозят изотермическими вагонами - это не вагон-холодильник, а вагон-термос. И ухудшение потребительских свойств рыбы происходит именно во время такой перевозки.
Изготовители также отныне обязаны будут указывать на упаковке не только вид продукции, но и зоологическое название рыбы, принадлежность к району вылова, наличие ГМО. Также теперь масса рыбы будет указываться на упаковке отдельно от массы глазури, для которой установлены конкретные предельно допустимые цифры.
Татьяна Долганова, начальник отдела сертификации продукции и услуг ФБУ «Кемеровский ЦСМ» Росстандарта считает, что исполнение требований техрегламента позволит добиться большей безопасности рынка рыбной продукции, что в конечном итоге пойдет только на пользу потребительскому рынку. « На рыбных прилавках, к сожалению, сегодня достаточно много недоброкачественной продукции, фальсификата, - отметила она, - и ужесточение требований, вплоть до закрытия предприятия, позволит добиться большего порядка. К тому же в документе предусмотрен двухлетний переходный период для полноценной адаптации предпринимателей к новым условия работы - до 1 сентября 2019 года. Этого времени достаточно для того, чтобы отладить все процессы. К тому же хотелось бы отметить, что с утверждением техрегламента для предприятий рыбной промышленности становится обязательным внедрение принципов системы ХАССП, направленной на предотвращение воздействия опасных факторов, угрожающих безопасности продукта и процесса производства. Думаю, что выполнение всего комплекса требований нового «рыбного» регламента позволит решить поставленную задачу обеспечения рынка столько необходимой для здоровья качественной рыбной продукцией».
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Как сообщают местные информисточники, вечером 4 сентября в городе Кемерове водитель эвакуатора не...
|
Тренер новокузнецкого «Металлурга» Вадим Шахрайчук назвал условия возвращения клуба в...
|
Юноша признан виновным в грабеже с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья. В январе...
|
Кузбасская прокуратура в первом полугодии 2017 года выявила 1363 нарушения природоохранного...