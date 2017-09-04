Ужесточились требования к рыбной продукции

ФБУ «Кемеровский ЦСМ» информирует: с 1 сентября 2017 года вступает в силу самый ожидаемый для производителей рыбной продукции техрегламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции». В документе определены основные требования для бизнеса, позволяющие отследить и сделать безопасными все этапы изготовления пищевой рыбной продукции, начиная с ее вылова, производства, хранения до реализации потребителю и утилизации.

В новом документе содержится много жестких требований. Строго прописаны нормы допустимого содержания влаги в мороженой рыбе. Так, отныне масса глазури (льда) в замороженной рыбе не должна превышать 5 %, в замороженной рыбной продукции из разделанных или очищенных ракообразных - не более 7% процентов, из неразделанных ракообразных – не более 14 %. Исходя из нового «рыбного» регламента, продажа креветок будет осуществляться только в товарной упаковке. Вызвано это тем, что в процессе торговли продукт быстро окисляется, и чтобы избежать этого креветку часто чрезмерно покрывают глазурью, ведь так проще сохранить ее товарный вид. А в конечном итоге страдает покупатель, значительно переплачивая за приобретенный продукт.

Еще один важный момент — производителей обяжут осуществлять контроль за применением стимуляторов роста при выращивании рыбы

В отношении рыбы, обитающей в естественных условиях, документ определяет, что она должна быть выловлена в «безопасных районах добычи». Мониторинг безопасности будут осуществлять уполномоченные органы и размещать на официальных сайтах, чтобы в том числе и любители рыбалки знали, в каких районах можно ловить без опасности для здоровья.

Более жесткие требования устанавливаются ко всему транспорту, в которых транспортируется рыба. По оценке экспертов, сейчас с помощью рефконтейнеров, позволяющих удерживать длительное время определенную температуру внутри с Дальнего Востока перевозится только треть рыбы. Всю остальную продукцию перевозят изотермическими вагонами - это не вагон-холодильник, а вагон-термос. И ухудшение потребительских свойств рыбы происходит именно во время такой перевозки.

Изготовители также отныне обязаны будут указывать на упаковке не только вид продукции, но и зоологическое название рыбы, принадлежность к району вылова, наличие ГМО. Также теперь масса рыбы будет указываться на упаковке отдельно от массы глазури, для которой установлены конкретные предельно допустимые цифры.

Татьяна Долганова, начальник отдела сертификации продукции и услуг ФБУ «Кемеровский ЦСМ» Росстандарта считает, что исполнение требований техрегламента позволит добиться большей безопасности рынка рыбной продукции, что в конечном итоге пойдет только на пользу потребительскому рынку. « На рыбных прилавках, к сожалению, сегодня достаточно много недоброкачественной продукции, фальсификата, - отметила она, - и ужесточение требований, вплоть до закрытия предприятия, позволит добиться большего порядка. К тому же в документе предусмотрен двухлетний переходный период для полноценной адаптации предпринимателей к новым условия работы - до 1 сентября 2019 года. Этого времени достаточно для того, чтобы отладить все процессы. К тому же хотелось бы отметить, что с утверждением техрегламента для предприятий рыбной промышленности становится обязательным внедрение принципов системы ХАССП, направленной на предотвращение воздействия опасных факторов, угрожающих безопасности продукта и процесса производства. Думаю, что выполнение всего комплекса требований нового «рыбного» регламента позволит решить поставленную задачу обеспечения рынка столько необходимой для здоровья качественной рыбной продукцией».