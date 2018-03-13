В 10 км от Междуреченска произошло землетрясение

В Новокузнецке кофеман устроил погром в фойе гостиницы В Новокузнецке полицейские задержали 23-летнего местного жителя, который пришёл в гостиницу ночью и...

Кузбасс: 14 человек спаслись из горящей пятиэтажки в Новокузнецке В минувший понедельник, 12 марта, 14 человек эвакуировались из горящего жилого пятиэтажного дома,...

Многодетный новокузнечанин покончил с собой в минувшие праздники Обстоятельства смерти новокузнечанина устанавливаются.