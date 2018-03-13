В 10 км от Междуреченска произошло землетрясение

По данным Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, 13 марта в 6.19 местного времени был зарегистрирован подземный толчок, магнитудой 3,5.
Эпицентр подземного толчка имел координаты 53.68 градуса северной широты и 88.00 градуса восточной долготы и находился в 10 км западнее Междуреченска.
13/03/2018
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