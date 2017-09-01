Новости Кузбасса

Отделение ПФР по Кемеровской области продолжает принимать заявления на выплату пенсионных накоплений от участников программы государственного софинансирования. В Кемеровской области в ней участвует 288 328 человек.

В 2016 году добровольные взносы на формирование пенсионных накоплений сделали 15431 участник на сумму 82 090 268,83 рублей. Государственное софинансирование за прошлый год составило 78 700 517 рублей. Эти средства уже поступили на лицевые счета граждан.

Всего с начала действия программы за выплатой средств пенсионных накоплений обратилось 184403 пенсионера. Из них 168732 получили пенсионные накопления единовременно, причем 3185 человек накопления получили уже дважды.

Напомним, что участие в программе госсофинансирования продолжается в течение 10 лет с момента внесения первого взноса. Порядок увеличения будущей пенсии прост: гражданин самостоятельно через банк или по месту работы может отчислять в Пенсионный фонд от 2000 до 12000 в год. Периодичность и суммы взносов он устанавливает сам. Средства попадают на индивидуальный лицевой счёт плательщика, а на следующий год государство добавляет ему столько же. Помимо фактического накопления, денежные средства инвестируются, ещё больше увеличивая суммы на счёте. Получить эти «вложения» можно только по выходу на пенсию.

За получением выплаты необходимо обратиться в Пенсионный фонд РФ по месту жительства и подать соответствующее заявление. Самый удобный способ – подать заявление удаленно через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР. Дополнительно обращаться в Пенсионный фонд не придется.

Размер выплаты зависит от сумм, которые участники программы софинансирования перечислили на свои будущие пенсии. Взносы от 2 до 12 тысяч рублей умножатся государством в два раза. Взносы свыше 12 тысяч рублей софинансированию не подлежат.

При этом стоит учесть, что, начиная с 2016 года, получить удвоенную выплату пенсионеры-участники смогут только 1 раз в 5 лет. И, если средства они получали в 2016 году, то получить следующую выплату можно будет только в 2021 году, если же обратятся за выплатой в текущем году, следующую выплату можно будет получить только в 2022 году.

Не смогут получить пока выплаты те пенсионеры, которые получили средства добровольных накоплений с учетом господдержки в 2016 году. Обратиться за следующей выплатой они смогут только в 2021 году.

Чтобы выяснить, где находятся пенсионные накопления – в Пенсионном фонде или НПФ, – необходимо запросить выписку о состоянии своего индивидуального лицевого счета. Получить ее можно в клиентских службах ПФР, в МФЦ, а также на сайте Пенсионного фонда в Личном кабинете гражданина и на портале Госуслуг