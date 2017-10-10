В 2017 году более миллиона россиян назначили пенсию через интернет

Все больше россиян назначают пенсию через интернет: за девять месяцев 2017 года 1 млн. 36 тыс. россиян назначили себе пенсию через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России. Это на 263 тыс. больше, чем за весь 2016 год. Определились со способом доставки пенсии более 1,7 млн. человек – что на 607 тыс. больше, чем за весь 2016 год.

Назначение пенсии и выбор способа ее доставки – это две электронные услуги, которые уже не первый год показывают максимальный прирост пользователей. В 2016 году пенсию через сайт ПФР назначили в 11 раз больше человек, чем в 2015 году, определились со способом ее доставки – в 14 раз больше.

Несмотря на то, что год еще не закончился, обращение к большинству ключевых электронных сервисов ПФР уже превысило уровень всего 2016 года. Ряд услуг превосходит уровень 2016 года вдвое и даже втрое. Двойное превышение показывают электронные обращения на выдачу материнского сертификата, назначение ЕДВ и заказ справки о размере пенсии и соцвыплат; тройное превышение – электронное заявление о распоряжении средствами материнского капитала и о назначении выплат из средств пенсионных накоплений.

В целом, за девять месяцев 2017 года количество граждан, которые воспользовались сервисами Личного кабинета на сайте Пенсионного фонда, составило 5,5 млн. человек.

Сегодня большинство услуг Пенсионного фонда можно получить через интернет – не выходя из дома. Все услуги и сервисы, которые Пенсионный фонд предоставляет в электронном виде, объединены в один портал на сайте ПФР. Чтобы ими воспользоваться, нужно быть зарегистрированным на едином портале государственных услуг. Дополнительной регистрации на сайте ПФР не требуется.

До конца года в Личном кабинете планируются к запуску еще десять новых сервисов. Важно отметить, что электронные сервисы ПФР доступны не только на сайте Пенсионного фонда и портале госуслуг, но и в мобильном приложении для смартфонов, которое ПФР представил весной этого года.