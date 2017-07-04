Новости Кузбасса

Как сообщили в областном департаменте сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, ежегодно в начале лета в Кузбассе проводится выпуск мальков. С 2013 года было выпущено 1 млн 870 тыс. мальков хариуса, щуки, тайменя.

В том числе в июне 2017 года около 160 тыс. мальков хариуса выпущены в реку Средняя Терсь в Новокузнецком районе.



В реки на территории Крапивинского района были выпущены 185 тыс. трехнедельных мальков хариуса и 15 тыс. мальков тайменя. маленькие рыбки будут расти в реке Тайдон, а также его притоках: реках Алзас, Эмки, Баянзас, Саянзас и Килька.