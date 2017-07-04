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В 2017 году в водоемы Кузбасса выпущено около 470 тыс. мальков ценных видов рыб

Как сообщили в областном департаменте сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, ежегодно в начале лета в Кузбассе проводится выпуск мальков. С 2013 года было выпущено 1 млн 870 тыс. мальков хариуса, щуки, тайменя.

В том числе в июне 2017 года около 160 тыс. мальков хариуса выпущены в реку Средняя Терсь в Новокузнецком районе.
  
В реки на территории Крапивинского района были выпущены  185 тыс. трехнедельных мальков хариуса и 15 тыс. мальков тайменя. маленькие рыбки будут расти в реке Тайдон, а также его притоках: реках Алзас, Эмки, Баянзас, Саянзас и Килька.

Экология
Крапивинский
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
04/07/2017
Экология
Крапивинский
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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