Новости Кузбасса

Как сообщили в областном департаменте сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, ежегодно в начале лета в Кузбассе проводится выпуск мальков. С 2013 года было выпущено 1 млн 870 тыс. мальков хариуса, щуки, тайменя.
В том числе в июне 2017 года около 160 тыс. мальков хариуса выпущены в реку Средняя Терсь в Новокузнецком районе.
В реки на территории Крапивинского района были выпущены 185 тыс. трехнедельных мальков хариуса и 15 тыс. мальков тайменя. маленькие рыбки будут расти в реке Тайдон, а также его притоках: реках Алзас, Эмки, Баянзас, Саянзас и Килька.
04/07/2017
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