Новости Кузбасса

В 2018 году за выплатой средств пенсионных накоплений в территориальные органы ПФР обратились 1588 человек. Правопреемникам застрахованных граждан, ушедшим из жизни до наступления права на назначение пенсии, перечислено 61 млн рублей.

Речь идет о средствах, сформированных из взносов, уплаченных работодателями на накопительную пенсию или сформированных самим человеком в рамках Программы государственного софинансирования пенсий. Россияне могут получить их при выходе на пенсию в виде единовременной выплаты, накопительной пенсии (бессрочно) и/или срочной пенсионной выплаты. В случае смерти гражданина, их могут получить правопреемники, если он ушел из жизни:

- до назначения ему выплаты пенсионных накоплений или до перерасчета ее размера с учетом дополнительных пенсионных накоплений;

- после назначения срочной пенсионной выплаты, если есть невыплаченный остаток средств (речь идет о средствах, сформированных в рамках Программы государственного софинансирования пенсий).

Правопреемниками в первую очередь считаются дети, в том числе усыновленные, супруг и родители. Если такие отсутствуют, то пенсионные накопления выплачиваются правопреемникам второй очереди – братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам.

Заявление о выплате средств пенсионных накоплений в территориальный орган ПФР или в негосударственный пенсионный фонд правопреемники должны подать в течение 6 месяцев со дня смерти застрахованного лица. В случае пропуска указанного срока, его необходимо будет восстановить в судебном порядке.

Более подробно ознакомиться с порядком выплаты пенсионных накоплений и необходимыми документами можно на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации в разделе «Выплата пенсионных накоплений правопреемникам» либо на сайте НПФ, которому человек при жизни передал право управления своими пенсионными накоплениями.