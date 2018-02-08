В 2018 году МРСК Сибири направит на развитие электросетевой инфраструктуры Кузбасса 2,3 миллиарда рублей

В кузбасском филиале ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») подвели итоги деятельности за прошлый год и обсудили стратегические планы на 2018 год. На выездном расширенном совещании с руководителями подразделений и. о. заместителя генерального директора – директора филиала «Кузбассэнерго – РЭС» Борис Берлин обозначил коллективу первоочередные задачи для выполнения всех обязательств, обеспечения надежного функционирования и развития электросетевого хозяйства филиала.

- В прошлом году нам удалось даже перевыполнить намеченные планы в части ремонтной и инвестиционной программ. Мы реализовали ряд важнейших проектов, имеющих особое значение для региона в плане обеспечения надежности электроснабжения потребителей, ликвидировали просроченные договоры по технологическому подключению потребителей. В этом году мы должны сохранить позитивный тренд по объемам программ и своевременно их выполнить, - подчеркнул Борис Берлин.

Основными направлениями для капитальных вложений в текущем году по-прежнему будет реконструкция линий электропередачи напряжением 110 кВ для повышения энергобезопасности региона, резервирование электроснабжения объектов жизнеобеспечения, реконструкция подстанционного оборудования 35-110 кВ. Продолжится работа по консолидации муниципальных энергоактивов, что скажется на улучшении качества электроснабжения потребителей.

Проектами особого внимания станут создание схемы внешнего электроснабжения отдаленных поселков Таштагольского района и реконструкция двух существующих линий 10 кВ в Промышленновском районе с применением новых технологий.

Всего в рамках инвестиционной программы энергетики построят и обновят около тысячи энергообъектов. Это даст возможность существенно повысить надежность и качество электроснабжения Кузбасса, обеспечить подключение к сети новых потребителей.

На финансирование этих и других проектов по развитию сетей компания направит 2,3 млрд рублей, что на 44% превышает инвестиционную программу 2017 года.