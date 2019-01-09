В 2019 году в Кемеровской области подрос размер ежемесячной выплаты из средств материнского капитала

Размер ежемесячной выплаты равен прожиточному минимуму ребенка в Кузбассе – в 2019 г. он составляет 9930 рублей (в 2018 г. – 9857 руб.). Получать ее с января 2018 года имеют право нуждающиеся семьи, у которых с начала года родился или был усыновлен второй ребенок и получен сертификат на материнский (семейный) капитал.

Для того, чтобы понять, будет ли семья иметь право на выплату в 2019 году, необходимо взять общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка. Если полученная величина меньше 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе проживания семьи во 2 квартале 2018 г. (в Кузбассе - 14887 руб. 50 коп.), то можно подавать заявление на ежемесячную выплату.

Напомним, что выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, однако первый выплатной период рассчитан на год. Поэтому, если семья, у которой истекает годовой срок со дня назначения выплаты, намерена продлить её получение, необходимо подать новое заявление с полным пакетом документов о доходах семьи за последние 12 месяцев. Это можно сделать через клиентскую службу ПФР по месту жительства, через филиалы МФЦ, а также в электронном виде через Личный кабинет на сайте ПФР (в этом случае в течение 5 рабочих дней следует представить в органы ПФР необходимые документы, в т.ч. справки о доходах).